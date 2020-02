PODCAST: 'Rôvers yn ‘e nacht'

Aflevering 3: Rôvers yn 'e nacht

Een dienstmeid moet op een slot passen in de Friese wouden, omdat haar baas en zijn vrouw een paar dagen weg zijn. Als ze rond etenstijd pannenkoeken aan het bakken is, ziet ze plotseling een vreemde kerel in de keuken staan: een rover. De dienstmeid besluit om samen met de rover mee te werken aan de diefstal.

Samen met de rover zoekt ze al het zilver, goud en geld bij elkaar tot ze uiteindelijk wel vijf zakken gevuld hebben. Dan stuurt ze de rover naar het tuinhuis om touw op te halen, zodat ze de zakken dicht kunnen binden. Als de rover buiten is, doet ze snel alle deuren op slot en de luiken dicht. De rover is woedend! Hij haalt hulp en met een groep andere rovers proberen ze alsnog in het slot te komen. Dat komt een aantal van hen duur te staan...