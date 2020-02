Extra spanning op Noordelijke korfbalderby

DOS'46 is zesde met 14 punten. Jan Jouke Flokstra (55) is assistent-trainer bij LDODK, maar was in het verleden speler én hoofdtrainer van DOS'46. Hij neemt het nu met LDODK op tegen zijn oude club in sporthal De Eendracht, die zaterdagavond om acht uur het decor is van een erg beladen 'Wedstriid fan de Wike.'