Moeder verdronken jongen in Lemmer houdt school en zwembad verantwoordelijk

De jongen (11) was nog maar een paar maanden in Nederland. Hij is geboren in Eritrea en was nog maar net bij zijn moeder, die als vluchteling naar Nederland is gekomen. Hij kreeg donderdag zijn eerste zwemles.

Volgens de moeder was er niet genoeg toezicht en mocht zij van de school van de jongen niet met hem naar het zwembad. Zwembad Ny Sudersé geeft op advies van de politie geen commentaar. De school is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

De politie onderzoekt wat er net gebeurd is. De politie heeft de verklaring van de moeder ook en neemt die mee in het onderzoek.

"Hij sprak geen Nederlands en Engels, dus hoe moet je communiceren?"

Abeba Birhanu is vriendin van de moeder en zij vertelt wat er donderdag is gebeurd: "Haar zoon ging te zwemmen, en eergisteren vertelde ze aan mij dat ze graag mee wilde naar de zwemles. Dat heeft ze aan de docent gevraagd, maar het mocht niet. Dat is wat ik gehoord heb."

Het is een hartverscheurend verhaal voor haar. "Hij was net gekomen, haar zoon was een week geleden ingeschreven op school. Hij spreekt geen Nederlands en Engels, dus hoe moet je communiceren met een zwemleraar? Daarom wilde ze ook graag mee."

Geen zwembandjes

Er zijn nog veel vragen voor de moeder, geeft Birhanu aan. "Wij hebben geen informatie, wij zijn daar niet geweest. Zijn moeder heeft het lichaam gezien, maar op z'n lichaam waren geen beschermende zwembandjes. Hoe kan dat, vraagt ze zich af. Dit incident is onverantwoord. Er is niet goed op hem gepast. Het gebeurt vaker dat kindjes verdrinken. Dat moet anders, dat moet veranderen."