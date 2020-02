Moeder verdronken jongen in De Lemmer houdt school en zwembad verantwoordelijk

De jongen (11) was nog maar een paar maanden in Nederland, hij is geboren in Eritrea en was nog maar net bij zijn moeder, die als vluchteling naar Nederland was gekomen. Hij kreeg donderdag zijn eerste zwemles.

Volgens de moeder was er niet genoeg toezicht en mocht zij van de school van de jongen niet met hem naar het zwembad. Zwembad Ny Sudersé geeft op advies van de politie geen commentaar. De school is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

De politie onderzoekt wat er net gebeurd is. De politie heeft de verklaring van de moeder ook en neemt die mee in het onderzoek.