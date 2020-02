Kabinet geeft boeren meer dan half miljard voor nieuwe maatregels stikstofaanpak

Landbouwcollectief kritisch

Het kabinet heeft de afgelopen dagen om tafel gezeten met het landbouwcollectief, een koepelorganisatie met verschillende boerenpartijen. Het collectief is kritisch over het plan om boeren uit te kopen. Voorzitter Aalt Dijkhuizen wil dat het kabinet beter kijkt naar zijn eigen uitstellen, die er met name voor zorgen dat het boerenwerk 'schoner' kan worden uitgevoerd. Volgens de boerenorganisaties is daar 3 miljard euro voor nodig.