Advocaat in zaak vermoorde Chinese huurbaas: "Mijn cliënt weet niets"

De verdachte huurde op het moment van de moord één van de kamers van het slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek naar hem helemaal klaar. In eerdere zittingen is duidelijk geworden dat de verdachte na de moord ineens beschikking had over 5000 euro, wat het motief voor de moord zou kunnen zijn. Op kleding van de verdachte is DNA van het slachtoffer gevonden. Getuigen hebben verklaard dat de verdachte na de moord druk bezig was met schoonmaken. De politie heeft aangetoond dat hij kort na de moord schoonmaakspul heeft aangeschaft.

Schedel op verschillende plekken gebroken

De zaak kwam onder de aandacht toen de 73-jarige huisbaas aan de Gerbrandyweg in Leeuwarden een tijd lang niet werd gezien. De politie ging toen het huis in en vond het lichaam van het slachtoffer onder een stapel kleding. Hij heeft zijn schedel op verschillende plekken gebroken. Een andere huurder verklaarde dat er een stevige ruzie was geweest in het huis van het slachtoffer.