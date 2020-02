Zes jongeren aangehouden om vals geld in Sneek en Bolsward: "Schandalig dat het kan"

Herbert de Vries van Vereniging Ondernemend Sneek maakt hem zorgen over dat het geld zo makkelijk te krijgen is. "Het is schandalig dat het kan en dat het allemaal wordt toegestaan. Dat is al een grote zorg."

Steeds minder

Volgens De Vries komt het steeds minder voor dat er met vals geld wordt betaald. "Ik denk dat het in verhouding steeds minder wordt. Voorheen had je er vaker mee te maken. Doordat er steeds meer wordt gepind, is er steeds minder contant geld in de kassa."