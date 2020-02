Geen arbeidsmigranten in Bitgummole: "Te grote impact op zo'n klein dorpje"

Wethouder Nel Haarsma van gemeente Waadhoeke vindt het jammer dat het plan niet door kan gaan. "Ik snap de onrustigheid, maar ik weet ook uit de praktijk uit een ander dorp dat het erg kan meevallen. Het zijn mensen die overdag aan het werk zijn. Het is dus een afweging, als dat pand weer bezet is en mensen wonen en leven er gewoon, dan is er niets mis mee denk ik."

Het advies van het dorpsbelang is bindend. Haarsma is niet bang dat er ook andere dorpen de komst van de arbeidsmigranten afwijzen. "Ik vind het jammer dat het dorp zegt, wij hebben er een reden voor dat wij het niet willen, maar het kan best zijn dat er in andere dorpen wel draagvlak is."