HEA! Rocken met de Mexx-band

Het zat er bij Tineke Jansma al jong in. Ze zong op de lagere school al en het is niet meer weggegaan. Ze is nu 43 jaar en sinds drie jaar zingt ze in de rockband Mexx. In deze band wordt muziek gemaakt door mensen met een beperking. Op dit moment wordt er hard geoefend voor een optreden. Dat zal 8 en 9 februari gegeven worden in de Rinkelbom in Heerenveen. Tineke is ernstig ziek en haar grote wens was om met haar band in HEA! te komen. Vandaag is het zover!