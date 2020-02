Freedsmerk over de natuur: "Het is gewoon geldklopperij, die hele natuur!"

"Het valt wel wat mee hoor, ik zie nog genoeg vogels!", dat was een van de vaak gehoorde reacties. Een ander dacht zelfs dat er een lobby achter zit en meldde dat in onvervalst Leeuwarders: "Dy hele stikstof-rotsoai is allemaal onsin ècht waar. It is gewoan geldklopperij, dy hele natuur!"

Meer mensen hebben hun twijfels over de cijfers. "Die rapporten altijd, ik weet het niet hoor. Ik denk dat het wel meevalt." Natuurlijk waren er mensen die zich wel zorgen maken: "Dat Engels raaigras dat je overal ziet, dat is het begin van de verschraling en dan volgt de rest vanzelf."

Eigen verantwoordelijkheid

Ook de eigen verantwoordelijkheid werd genoemd: "Het is de mentaliteit van de mens die veranderd moet worden." Een nuchtere vaststelling kwam van de bonenboer: "We kunnen ons wel zorgen maken, maar het draait uiteindelijk allemaal om de economie."