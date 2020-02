Sieta van Keimpema wint Vrouw in de Media Award Fryslân

Taalonderzoeker bij de Frykse Akademy Jelske Dijkstra uit Sint Jacobiparochie eindigde met 0,19 procent van de stemmen op de tweede plek. Artistiek directeur van Stichting Brave New World Producties Claudia Woolgar uit Leeuwarden kreeg 0,15 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

Vrouwelijke experts en rolmodellen

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. De organisatoren willen met de award vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Voor de nominaties van de regionale VIDM-award werd gekeken naar aanwezigheid in de regionale media en/of naar rolmodellen die al wel in de landelijke of vakmedia komen, maar vaker op de radar van de regionale media mogen zijn.