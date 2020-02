Roxeanne Hazes komt naar Bevrijdingsfestival Leeuwarden

In de aanloop naar Bevrijdingsdag delen de Ambassadeurs van de Vrijheid persoonlijke verhalen over vrijheid en onvrijheid. Zo vertelt Roxeanne over haar Joodse oma, van wie een groot deel van de familie in de oorlog is vermoord.

"Ik wilde alles over de oorlog weten, maar het maakte me tegelijkertijd ook verdrietig. Nu ik zelf moeder ben, krijgen oorlog en vrijheid weer een andere betekenis voor me", zegt ze.