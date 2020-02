Storing bij verschillende gemeenten, problemen Leeuwarden weer verholpen

Er is op dit moment bij verschillende gemeenten in Fryslân sprake van een storing. De gemeenten Waadhoeke, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Terschelling zijn telefonisch niet bereikbaar of kunnen mensen aan het loket niet helpen. Ook in Leeuwarden waren er problemen, maar ondertussen is de storing in die gemeente grotendeels weer verholpen.