SC Heerenveen weken zonder Warner Hahn vanwege blessure

Tweede doelman Filip Bednarek nam zijn plek onder de lat in bij de wedstrijd tegen Sittard (2-1 verlies). De club laat weten dat Hahn deze week weer probeerde te trainen maar dat hij nog niet voldoende hersteld is.

Suriname

Extra zuur voor Hahn is dat hij net op de nominatie stond om geselecteerd te worden voor het nationale elftal van Suriname. Vorige week maakte de Surinaamse voetbalbond bekend dat Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomst voor de nationale ploeg kunnen uitkomen zonder dat zij hun Nederlandse paspoort kwijtraken. Warner Hahn is geboren in Rotterdam, maar heeft Surinaamse roots.