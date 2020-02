Staatsbosbeheer en gemeente investeren miljoen in Vlieland

De bedoeling is om het geld de komende vier jaar te besteden. Burgemeester Tineke Schokker: "Met dit geld kunnen we investeren in een aantal projecten die hoog op onze gezamenlijke verlanglijst staan, maar waar we anders moeilijk geld voor konden vrijmaken. We kunnen het ook gebruiken als cofinanciering voor Waddenfondsaanvragen en zo het investeringsbedrag verder verhogen. Het maakt ons mooie eiland nog aantrekkelijker, zowel voor toeristen als voor bewoners.''

Jaarlijks is er bestuurlijke afstemming tussen directie Staatsbosbeheer en het college gemeente Vlieland over de keuzes en voortgang. De directeur van Staatsbosbeheer neemt het finale besluit over de besteding uit het groenfonds.