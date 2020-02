'Goed overleg' tussen kabinet en boerenorganisaties

Volgens die verklaring onderhandelt het kabinet "achter de rug van de boeren met andere partijen en willen die partijen de boeren als een Judas verraden". Het kabinet eiste dat FDF afstand nam van die verklaring en benadrukte dat minister zelf bepalen met wie ze spreken.

Woensdagavond laat bood FDF excuus aan. Maar het kabinet wil die ook van FDF zelf horen. Rutte zegt dat dat vrijdagochtend inderdaad gebeurt is. "We hebben ook gezegd dat we dat niet nog een keer willen hebben. Wat ik echt niet wil is dat mensen zich geïntimideerd voelen als ze met ons in gesprek willen. Het was heel goed dat nog een keer uit te praten."

Bestuurder Van Maanen van FDF heeft voor het gesprek aangekondigd dat hij het excuus zal herhalen. "In het heetst van de strijd zeg je wel eens dingen die niet handig zijn. We willen het niet groter maken dan het is. We gaan hopelijk gauw op de inhoud verder." Volgens hem was er geen sprake van een dreigement tussen andere organisaties.

Het overleg ging onder anderen over de uitkoopregeling voor boeren die met het bedrijf willen stoppen. Dijkhuizen zei na afloop dat de uitkoop alleen gaat over mensen die weggaan. "Het gaat er ons om dat de mensen die blijven verder kunnen, het gaat er ons om dat de sector zich door kan ontwikkelen."