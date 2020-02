Man maakt koprol de gracht in en weigert het water uit te komen

Net voor twaalven kreeg de politie melding van een persoon die zich niet goed voelde op de Voorstreek. Een 48-jarige inwoonster van de gemeente Leeuwarden was gevallen en had een hoofdwond opgelopen. Toen ambulancepersoneel haar wilde behandelen, werd ze agressief en sloeg ze hulpverleners meerdere keren.

Ze kreeg handboeien om en is overgebracht naar het MCL. Ze wilde niet worden geholpen door het medische personeel. De ambulancemedewerkers overwegen aangifte te doen van mishandeling.

Bedreiging

Net na middernacht werd een 41-jarige overlastpleger aangehouden voor bedreiging. De persoon had eveneens op de Voorstreek meerdere fietsbanden laten leeglopen. Toen een omstander daar wat van zei, werd die bedreigd. De politie heeft de verdachte ingesloten en doet onderzoek.

Later in de nacht kwam er een melding over een lastige klant bij een café in de Oude Doelensteeg. Een 22-jarige man uit Drenthe moest van de politie het uitgaansgebied verlaten. Dat deed hij echter niet en de politie heeft hem daarom aangehouden.

Niet veel later was het weer raak. Een inwoner van de gemeente Heerenveen werd aangehouden omdat hij zijn 24-uursverbod had overtreden. Ook hij is aangehouden.

Koprol de gracht in

Rond 4.00 uur kwam er een melding van een dronken persoon die in de gracht zou liggen aan de Voorstreek. De 24-jarige Leeuwarder maakte een koprol over het hekwerk van een brug, maar zijn acrobatische oefening verliep niet zoals verwacht.

De man weigerde in eerste instantie om zelfstandig uit het water te komen. Toen hem duidelijk werd gemaakt dat hij anders onderkoeld zou raken, kwam hij het water uit. Hij kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap is thuis gebracht door de ambulance.