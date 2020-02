Tennissers uit acht landen naar Leeuwarden voor Tennis Europe Nations Challenge

Het is de tweede keer dat dit toernooi in Leeuwarden wordt gehouden. "Het is afwachten of dat komend jaar ook weer zo is. Het KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) wijst de locatie aan", legt Mannes van Weer van tennisvereniging De Bontekoe uit. "Maar het is vorig jaar heel goed gegaan. Daarom mogen wij het voor de tweede keer organiseren en hopelijk komend jaar weer. Je krijg nu een beetje een draaiboek, waardoor het wat makkelijker wordt om dingen te regelen."

Toch was het nog een hele onderneming. "Er komen deelnemers uit acht landen deze kant op. Ze nemen het vliegtuig en de trein en dan moeten wij zorgen voor een onderkomen. Ze moeten worden opgehaald en gebracht naar de locatie. We moeten dus veel regelen."

Finale in Frankrijk

De 24 deelnemers werden geselecteerd door mee te doen aan een circuit vanuit de internationale tennisfederatie. "De deelnemers uit deze acht landen mogen nu bij ons tennissen. Het gaat nog om een kwalificatietoernooi. Over 14 dagen is de finale in Frankrijk."

Het toernooi in Leeuwarden is er dus niet zomaar een. "De deelnemers zijn zeer talentvol en moeten kijken of ze hun kost kunnen verdienen met de sport. Sommigen wille dat heel graag", zegt Van Weert.