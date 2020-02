Poppodium Asteriks neemt café in Neushoorn voor een week over

Asteriks is afgelopen jaar weggegaan uit de Blokhuispoort en is nog altijd op zoek naar een nieuwe vaste plek. Al meer dan een jaar is Asteriks aan het zwerven. Ze hebben concerten gehad in Zalen Schaaf, de Koperen Tuin en de Kanselarij. Nu zitten ze dus voor een week bij 'grote broer' en concurrent Neushoorn.

"Te rooskleurig"

Het was de bedoeling dat Asteriks dit jaar een nieuwe vaste plek zou hebben, vertelt Koen Haringa van poppodium Asteriks. "We zien de wereld toch wat rooskleuriger dan hij is. We hebben geleerd dat we zakelijker naar het inrichten van een nieuw podium moeten kijken. Er komt toch wel meer bij kijken dan toen we in de Blokhuispoort zaten. We hadden het goed daar." Ze hebben geen spijt dat ze weg zijn gegaan. "Het is de meest avontuurlijke periode van Asteriks tot nu. Een erg waardevolle periode." Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe dingen oplevert die Asteriks uiteindelijk vooruit helpen.

Alle kanten op

Wel vindt Haringa dat het zwervend bestaan veel energie kost. "Daarom doen we nu vaker projectmatige dingen zoals deze week met 'De Stroper'. Dat we in plaats van een dag ergens programmeren, dat negen dagen doen op een plek." Volgens collega Wytse Dijkstra wordt het een week met een grote verscheidenheid. "Het begint vrijdag met een typische Asteriks-avond met Raderkraft. Maar we hebben ook een clubavond en op de maandag een muziekcollege van Lennard Fopma. Hij vertelt over de overgang van de akoestische blues naar elektronische."

Niet bij Neushoorn in

Het café in Neushoorn staat al een tijdje leeg. Maar Haringa en Dijkstra willen hier per se niet hun vaste plek hebben. Haringa: "Neushoorn is het kernpodium en Asteriks heeft heel duidelijk een underground-identiteit. Beide plekken zijn nodig in de stad. Ze houden elkaar scherp."