Femke Kok aangewezen voor WK Junioren, Fledderus en De Boer ook

Femke Kok heeft zoals verwacht een aanwijsplaats gekregen voor het WK junioren in het Poolse Tomaszow Mazowiecki. De schaatsster uit Nij Beets was afhankelijk van een aanwijsplaats omdat ze niet meedeed aan het NK Junioren. Myrthe de Boer uit Scharsterbrug en Marrit Fledderus uit Sint Nicolaasga hadden zich al via 'de gewone weg' geplaatst voor het WK, dat in februari wordt gehouden.