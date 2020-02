Oud-Leeuwarder Dhani Hoekstra in hongerstaking om aardbevingsproblematiek

"Ik hoop dat wij, niet alleen voor onszelf maar ook voor andere Groningers, kunnen bewerkstelligen dat de landelijke politiek iets gaat doen", zegt Hoekstra, die al de derde in Groningen is die in hongerstaking gaat. "Ik heb vandaag bezoek gehad van de andere hongerstakers. Ze hebben me tips gegeven waar ik rekening mee moet houden."

"Uiteindelijk is het doel om de mensen hier in Groningen te helpen. Dat zijn de mensen die in het vergetelhoekje zitten, die overal tussen wal en schip vallen. Dan heb ik het over enkele honderden gezinnen, schrijnende gevallen", zegt de oud-Leeuwarder.

Opgehouden met tellen van scheuren

Hoekstra behoort volgens hem zelf tot die groep van schrijnende gevallen. De aardbevingen beheersen het leven van hem en zijn vrouw "Toen ik nog in Leeuwarden woonde, kreeg ik natuurlijk wel berichtgeving mee over de aardbevingen in Groningen, maar nu zit ik er al geruime tijd zelf in. Toen ik hier kwam wonen was het nog een klein scheurtje, maar inmiddels zijn we opgehouden met tellen", zegt Hoekstra. De teller staat inmiddels zeker op ruim 100 scheuren, vertelt hij.

Hoekstra en zijn vrouw zitten financieel en psychisch aan de grond en dus zien ze nog maar één optie: "Het huis verkopen, maar we krijgen dan niet meer dan de grondprijs." De hongerstaking sjocht Hoekstra as syn lêste rêdmiddel.

Ministerie is nog niet geweest

Minister Wiebes heeft nog niet gereageerd op de hongerstaking van Hoekstra. "We hebben wel contact met de gemeente gehad. De burgemeester komt hier morgenochtend om half twaalf om met ons in gesprek te gaan. De gemeente is ook met dingen bezig. Maar dat is nu juist waar ik ook voor opkom: het moet niet door Groningers opgelost worden, maar minister Wiebes moet over de brug komen", vindt Hoekstra, die zijn actie goed heeft voorbereid.

"Afgelopen dagen ben ik al bezig geweest met het afbouwen van eten. Dat is het meest verstandig. Ik leef nu op water en bietensap, dat is heel gezond. Daarmee houd je je vitamines en ijzer op peil. De arts is net langs geweest en die heeft me gecheckt", zegt hij.

Stugge Fries zet door

Voorlopig dus geen reden om er mee op te houden. "Ik ben van plan om hier de stugge Fries in Groningen uit te gaan hangen en ik blijf gewoon zitten waar ik zit." En dat kan nog wel eens heel lang gaan duren, denkt Hoekstra: "Het zou mooi zijn als het morgen opgelost is, maar die verwachting heb ik niet."