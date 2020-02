Drie voetgangers aangereden bij stoplichten in Lemmer

De mensen probeerden over te steken, maar liepen per ongeluk bij het groene licht voor fietsers naar de andere kant. Daardoor hadden ze te weinig tijd om over te steken. De auto kreeg daarna groen licht, zag de voetgangers niet op tijd en reed de mensen aan.

De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk en daarvoor is de weg in de richting van de A6 en Oosterzee een tijd afgesloten geweest.