Kinderen uit Burgum en Amsterdam dichten kloof tussen Randstad en Regio

Docent Anne Johan Sikkes: "Het was een 'boppeslach', we hadden afgesproken bij het monument op de Afsluitdijk. Dat ligt mooi in het midden tussen Noord-Holland en Fryslân. Daar hebben we een eerste ontmoeting gehad met twee docenten en een groepje kinderen van de Amsterdamse mavo. En zo waren wij ook met een groepje."

Leren in de wereld te staan

Het contact met de school uit Amsterdam ontstond eigenlijk bij toeval. "Een collega hoorde dat deze school veel deed aan persoonsvorming en burgerschap, begrippen die nu wel 'hot' zijn in het voortgezet onderwijs. Dat kinderen meer leren om zich heen te kijken, wat de wereld voor hen betekent en hoe zij daar zelf in staan. Wij hebben contact gezocht met deze school en zij zeiden: het zou mooi zijn als we samen kunnen werken", geeft Sikkes aan.

Halal-barbecue

Er zijn natuurlijk vooroordelen. "In Amsterdam, maar ook bij onze eigen kinderen. Wij willen kijken of er nu echt wel zulke grote verschillen zijn tussen het Westen en hier. Dat willen wij met deze projecten in Amsterdam en Burgum aanpakken. We werden uitgenodigd voor een barbecue en dat was halal. Dat is natuurlijk heel anders dan hier."

Kinderen meteen bij elkaar.

Voor de kinderen bleek dat de verschillen echt niet zo groot waren. "We zijn bij het monument op de Afsluitdijk naar binnengegaan voor wat drinken en de kinderen uit Amsterdam en Burgum gingen meteen bij elkaar zitten. Ze hadden het over van alles, het voetballen en het reizen naar school. Hoe gaat dat in Amsterdam en Burgum? Ze waren heel open naar elkaar. Daarom voelde het meteen als een goede start."

Fries-Amsterdamse vlag

Er is zelfs een speciale vlag gemaakt: een Fries-Amsterdamse. Sikkes: "En we zijn naar het monument gegaan met wat Friese producten, zoals suikerbrood. Maar wij hebben weer tulpen en zo mee terug gekregen. In juni komen de kinderen uit Amsterdam bij ons op visite. Dan maken we een programma om hun Friesland te laten zien."