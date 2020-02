SAR Nederland heeft nieuwe boot, maar zoekt nog sonar

De vrijwilligers van het Search and Rescue-team worden in het hele land ingezet bij vermissingen. Zoals in 2017 met de vermissing van Remon Bruinsma. De vrijwilligers, vaak met een achtergrond bij brandweer, politie of leger, zoeken dan zowel op land als op en in het water. Over het algemeen wordt het team zo'n 20 tot 30 keer per jaar opgeroepen door politie of familie, vertelt Houwina Postma.

Het SAR-team was tot nu toe afhankelijk van sonarboten van bedrijven of andere instellingen. Niet ideaal natuurlijk, want soms was er geen sonarboot beschikbaar, terwijl die wel nodig was.

Ombouw uitdaging

En dus kwam de wens om zelf een boot aan te schaffen. Met hulp van de leerlingen van het Comenius in Leeuwarden is nu voldoende geld opgehaald om een boot om te bouwen tot SAR-boot. Dit gebeurt bij het bedrijf Tomasco in Stiens. Eigenaar Tom Jorna had nog een model in de showroom staan, waar hij eigenlijk niet meer aan toekwam, en dat prima geschikt was voor de nieuwe SAR-boot. Jorna vindt het mooi dat het team zelf de verbouwing oppakt, maar helpt hier en daar wel mee.