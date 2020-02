"Nieuwe geldverdeling gemeenten zou financiële chaos in Fryslân betekenen"

"Het beeld dat naar voren komt is dat de Randstad er erg op vooruit gaat en dat de regio moet inleveren. Daar schrik je van, daarom wil ik dat de minister uitleg geeft. Er zijn grote problemen in de Randstad die moeten worden aangepakt, maar daar gaat ook al bovengemiddeld veel geld heen. Terwijl middelgrote steden als Leeuwarden, Sneek, Dokkum en steden in andere hoeken van het land ook veel moet gebeuren. Als zij het geld op tafel moeten leggen om een probleem in Amsterdam op te lossen, dat gaat mij te ver," zegt Kamerlid Harry van der Molen.

Kan grote gevolgen voor Fryslân hebben

Het zou veel gevolgen hebben voor Fryslân, zegt Van der Molen. "De tijd is wel voorbij dat wij in Fryslân kleine gemeenten hadden, wij hebben nu veel middelgrote gemeenten. Zij zouden de dupe worden. En de gemeenten hebben het al niet ruim, en als je nog weer extra moet inleveren: dat wordt financiële chaos."

'Veel gemeenten al onder toezicht'

Veel gemeenten hebben het financieel al moeilijk, bijvoorbeeld door de nieuwe taken in de zorg. "Deze discussie gaat over het verdelen van het geld dat er al is. Dat fonds wat gemeenten krijgen, daar zitten veel maatregelen en verdelingen bij die oud zijn en die wij nu niet meer begrijpen. Dat zij daar in opruimen snap ik wel. Maar het moet niet zo zijn dat een gemeente die een tekort bij de jeugdzorg heeft, er aan de andere kant ook nog op moet inleveren. Veel gemeenten zijn door de reserves heen en staan onder toezicht van de gemeente. Dan zou Den Haag het nóg moeilijker maken," meent Van der Molen.

'Druk op houden'

De stukken die nu op straat liggen, laten nog niet het definitieve beeld zien. Van der Molen: "Maar zo zijn we er wel op tijd bij. Ik wil van de minister weten of hij met deze uitslagen kan leven. Het staat op papier dat minister Knops heeft gezegd: dit wil ik echt niet. Dat wil de Kamer ook wel horen. Het is voor ons als CDA een gelegenheid om te zeggen dat wij er niet mee kunnen leven. Minister Knops heeft al gezegd dat hij het niet wil, maar het is wel goed om er druk op te houden. Het uiteindelijke uitstel moet goed zijn en het mag niet zo zijn dat twee derde van de gemeenten geld moet inleveren voor de grote steden."