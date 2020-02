The Homesick komt met langverwachte tweede studio-album

Festivals van Portugal tot Taiwan

De Dokkumers maken internationaal furore. Dat ze bij de invloedrijke platenmaatschappij Subpop zitten, is tekenend voor de internationale ambities van de drie jonge Dokkumers. Het afgelopen jaar speelden ze op festivals fan Portugal tot Taiwan. Daar kregen ze veel positieve reacties. En dat terwijl de muziek van The Homesick niet erg toegankelijk is. Het wordt ook wel 'droompop' genoemd, met hoekige ritmes die hen doet denken aan de vroege Pink Floyd uit de tijd van Syd Barret. Maar ook XTC en de Talking Heads kunnen als inspiratiebronnen worden genoemd. Bij Subpop zelf noemen ze het 'barokke postpunk'.

Artrock uit Friesland

De eerste recensies van 'The Big Exercise' zijn goed. "Slimme songs met internationale potentie" schrijft Jan Vollaard in NRC. Hij geeft het album vier (van vijf) ballen. Ook Harry Prenger van ThePostOnline is enthousiast. "The Big Exercise van The Homesick is prachtig tegendraads", schrijft hij over de "artrock uit Friesland".

Iggy Pop

De positieve kritieken zal de band goed doen, al zijn de leden van The Homesick, Jaap van der Velde, Elias Elgersma en Erik Woudwijk, wel gewend aan positieve kritieken. Zo draaide niemand minder dan Iggy Pop al eens een nummer van de Dokkumers in zijn radioprogramma op de BBC.