Hendriks optimistisch over talent bij SC Cambuur: Het gaat de goede kant op"

Nóg een spits voor Cambuur

Met Robert Mühren en Delano Ladan heeft Cambuur al de beschikking over twee spitsen. Hendriks is de derde. Toch is trainer Henk de Jong blij met zijn komst. "Stel dat er wat gebeurt met Robert Mühren of Delano Ladan, dan is het wel heel snel. Sam is een echte teamplayer die hem geweldig voelt bij deze club. Hij heeft het vorig jaar geweldig naar zijn zin gehad en is blij dat hij hier weer is. Dat is mooi."

De Jong vindt het ook niet meer dan logisch dat Cambuur hem de kans biedt om in Leeuwarden aan zijn revalidatie te werken. "Die jongen heeft hier een blessure opgelopen. Dan vind ik het ook wel mooi dat we iemand kunnen helpen. Maar het is niet alleen helpen hoor, ik denk dat hij óns zal helpen!", lacht de Drachtster.