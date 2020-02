Antje (9) droomt van olympisch goud

Minder populair

Er zijn geluiden dat schaatsen bij kinderen steeds minder populair is. Hoewel wij hier toppers hebben als Ireen Wüst en Sven Kramer, worden steeds minder mensen lid van een schaatsvereniging. Volgens de KNSB komt dat omdat wij tegenwoordig minder strenge winters hebben. Kinderen schaatsen minder snel als er geen natuurijs is. In Fryslân is dit echter niet het geval. Tegen de landelijke trend is schaatsen hier nog altijd ontzettend populair. Elke week krijgen 700 kinderen in de Elfstedenhal schaatsles.