Kort geding Kick Out Zwarte Piet over locatie demonstratie intocht Sint Piter

Kick Out Zwarte Piet vindt dat de gemeente hun niet een plek heeft toegewezen waar ze goed zichtbaar zijn. Dat zou wel in het demonstratierecht vermeld zijn. De actiegroep heeft een maand geleden daar melding van gemaakt, maar daarna ontstond er discussie over de locatie.

Overkant kanaal

Kick Out Zwarte Piet wil het liefst op de kade staan waar Sint Piter aankomt, maar de gemeente heeft hun een plek buiten het dorp toegewezen. Dat is in een stuk grasland aan de andere kant van het water van de Rjochte Grou. De actiegroep ziet daar niets in.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechtbank in Groningen.