Eke Folkerts: "Harde taal FDF is niet de toon die bij de AJF past"

De AJF is een van de twaalf boerenorganisaties in het Landbouw Collectief dat woensdag met minister Carola Schouten om tafel zat om te praten over de stikstofproblematiek. Het gesprek werd afgebroken na de verklaring van FDF. En dat is slecht voor de onderhandelingen, zegt Folkerts. "Het is heel vervelend. Je geeft eigenlijk de andere kant van de tafel een stok om mee te slaan."

Na excuses van FDF gaat het collectief vrijdag weer met de minister om tafel. Volgens Folkerts is het nog te vroeg om te zeggen of er nieuwe acties komen. "Als er uit het gesprek dingen komen die schadelijk zijn voor de landbouw, dan vind ik een actie wel legitiem. Alleen, dat moeten we wel doen nadat we met elkaar in gesprek zijn geweest en niet tijdens. Dat is een laatste redmiddel."