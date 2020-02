Breij en Van Ewijk in de basis bij Cambuur voor thuiswedstrijd tegen MVV

Vrijdag, in de uitwedstrijd tegen NEC, kwam Breij al in het veld voor Jacobs, toen die geblesseerd uitviel. Breij maakte toen een goede indruk. En hij is blij met zijn basisplek. "Ja, dat is mooi. Ik viel vorige week in en ja, ik had eigenlijk direct moeten scoren. Maar ik was nog niet echt warm en nog te veel met andere dingen bezig."

Breij vindt wel dat een basisplek een ander gevoel geeft dan op de bank beginnen. "Het is een cliché antwoord, maar je doet het in principe met zijn allen. Maar in de basis beginnen geeft wel een heel goed gevoel."