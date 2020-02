Zuivelconcern en bank voelen zich niet aangesproken door uitlatingen FDF

Zuivelconcern Friesland Campina en de Rabobank voelen zich niet aangesproken door de uitlatingen van boerenactiegroep Farmers Defence Force. Die had in een persbericht woensdag onder andere over 'zuivelbobo's en bankiers' die al binnen enkele dagen bij landbouwminister Schouten mochten langskomen om 'als een Judas de sector te verraden'. FDF heeft inmiddels excuses aangeboden voor de uitlatingen in het persbericht.