Kabinet weer in gesprek met Landbouw Collectief na excuses Farmers Defence Force

Landbouwminister Carola Schouten wilde van FDF, één van de partijen in het landbouwcollectief, zelf excuses horen voor de verklaring. Daarin noemde de actiegroep iedereen die de sector zou verraden een 'Judas'. Volgens FDF zijn er signalen dat kabinet achter de rug van de boeren om met andere partijen onderhandelt over stikstofmaatregelen. LTO Noord, dat net als FDF in het Landbouw Collectief zit, schrok ook van de woorden.

Het kabinet vond de toon van de verklaring te dreigend. Daarom wilde de minister persoonlijk excuses horen. Die heeft FDF nu gemaakt. Schouten wil eerst nog even goed praten met FDF, maar daarna gaan de gesprekken over stikstof in principe verder. Wanneer het kabinet en het Landbouw Collectief weer om tafel zitten, is nog niet bekend.

Maatregelen tegen stikstofuitstoot

De boerenpartijen en het kabinet zaten om tafel om te praten over hoe ze de stikstofuitstoot kunnen verminderen. De landbouwsector is verantwoordelijk voor het grootste deel van de stikstofuitstoot.