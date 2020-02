Farmers Defense Force biedt excuses aan. Gesprekken met minister mogelijk weer verder

De Raad van Staten bepaalde in mei 2018 dat de Nederlandse aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee kwetsbare natuurgebieden te beschermen, niet voldoet aan Europese regels. Sommige projecten konden door het oordeel van de Raad van Staten niet doorgaan. Vergunningen worden in sommige gevallen niet verleend en andere gevallen zelfs ingetrokken. Deze week kwam het kabinet met een noodwet. Meer nieuws over stikstof is te vinden op ons dossiersite.