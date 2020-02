Schaatscoach uit Gytsjerk terug uit China door coronavirus

Ze zijn uit Beijing gehaald en naar een campus gebracht op acht uren afstand van de stad, omdat daar weinig mensen zijn en het virus daar ook niet is. Het risico was in Beijing te groot. In het begin maakte hij zich wel zorgen, maar hoe meer besmettingen er bij kwamen, hoe minder besef hij ervan kreeg.

Geen paniek bij thuisfront

Ook zijn ouders in Gytsjerk bleven rustig. "Ik maakte me vooral zorgen over het feit dat hij opgesloten zat", vertelt zijn moeder. "Over het virus maakte ik mij minder zorgen, juist omdat ze zo goed geïsoleerd waren en omdat er in verhouding minder gevallen van het coronavirus zijn in Beijing. Maar Jan Willem is niet een jongen die je moet opsluiten." Daar is zijn vader het volledig mee eens. "Nee, want het is een heel gedreven Jan Willem. Hij is graag in beweging. Fietsen, schaatsen, dat is zijn drive."

Terug naar China?

Het is niet bekend wanneer Dantuma nu weer terug moet naar China. "Dat kan over drie weken zijn, maar ook best over drie maanden. We moeten de voorspellingen goed in de gaten houden."