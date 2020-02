Het gaat zeer slecht met de natuur, maar Fryslân probeert het tij te keren

De Vlinderstichting heeft drie jaar lang met agrarische natuurvereniging It Lege Midden en It Fryske Gea onderzocht hoe je insecten terug krijgt in de weide. Dat is op meer dan twintig locaties in Fryslân gedaan. Daaruit blijkt dat je met uiteenlopende maatregelen een heel eind kunt komen.

Insecten terug naar de weide

Bijvoorbeeld door kruiden op stroken land te zaaien, maar ook een andere manier van maaien levert al meer insecten op. Minder dicht bij de grond maaien betekent bijvoorbeeld dat de eitjes die insecten onderin op planten afzetten niet weggemaaid worden. Ook het gefaseerd maaien is zeer belangrijk: je moet niet in één keer alles weghalen.