Harlinger tegeltableau komt in bruikleen terug naar Fryslân

De familie Obma heeft als huidige eigenaar besloten om het tegeltableau in bruikleen te geven aan het Eise Eisinga Planetarium en Gemeentemuseum het Hannemahuis. Het tableau lijkt sterk op een ander tableau dat in het woonhuis van Eise Eisinga in Dronrijp hangt. Eisinga was zelf ook wolkammer. De musea hebben afgesproken dat het tableau wisselend in Franeker en Harlingen te zien zal zijn. Volgens de musea zijn de eigenaren blij dat de tegels terugkeren naar Fryslân.

Een voorvader van de eigenaar die in Tussen Kunst en Kitsch te gast was, was een Friese herenboer die omstreeks 1895 naar Den Haag verhuisde. Hij was een verzamelaar van porselein en via hem zijn de tegels in de familie buiten Fryslân terechtgekomen.

Wolkammers

Op het tableau zijn twee wolkammers te zien die ruwe wol kammen. Tussen hen in staat een hete-kam-pot, wat het gemakkelijker maakte om de wol te bewerken. Het tegeltableau is gemaakt door Simon Ydes Keizer, een kunstenaar waarvan een ander tableau in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek te zien is. Het Harlinger tegeltableau is gemaakt aan de Zoutsloot in Harlingen en het kwam in een woonhuis in Ferwert terecht.

Vermogende opdrachtgever

De voorstelling is gemaakt voor koopman en wolkammer Sybe Ottes Salverda uit Harlingen. Salverda huwde in 1762 met Gryttje Jans Persyn en hij overleed in 1780. Salverda moet een vermogend man zijn geweest, want niet iedereen kon zo'n groot tableau betalen. Het interessante is dat zowel de maker als de opdrachtgever op het tableau staan en dat het geheel heel is gebleven.