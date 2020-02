Bloemen en briefje neergelegd bij Leeuwarder flat waar dode man werd gevonden

Het lichaam werd op vrijdagavond 31 januari onderaan het flatgebouw aangetroffen. Volgens de politie zou de 30-jarige man uit Leeuwarden hebben ingebroken in een woning bovenin de flat en daarna op het dak zijn geklommen. Hoe het kan dat hij van de flat is gevallen, is niet duidelijk. Gedacht wordt dat dat gebeurde, toen hij probeerde van het dak te komen. De politie heeft het onderzoek naar de dood van de man afgesloten. Het lichaam van de man werd al snel na de vondst overgedragen aan zijn familie.

Op het briefje dat bij de blommen ligt en gericht is aan de overleden man staat: "Op vrijdagavond zag ik je levenloos liggen; dit heeft indruk gemaakt. Wat een afschuwelijk en ongelukkig ongeval voor jou! en ook voor anderen. Veel sterkte voor nabestaanden! We denken aan jullie!"

De politie onderzoekt nog of er meerdere verdachten bij de inbraak waren betrokken.