Extra statenvergadering over miljoenenverlies NOM

De provincie is mede-aandeelhouder van de NOM. Oorzaak van de rode cijfers zijn volgens de NOM dat er te weinig bedrijven succesvol verkocht zijn. Ook vallen de dividendinkomsten tegen en krijgt de NOM met een niet voorzien faillissement te maken.

Het is de eerste keer dat de NOM rode cijfers schrijft. In de periode van 2010 tot 2018 heeft de NOM gemiddeld 5,5 miljoen euro winst gemaakt. Over 2020 verwacht de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij weer zwarte cijfers te schrijven.

De NOM schrijft zelfs dat het een risicofinancier is die alle hoge risico neemt en meestal investeert waar de markt het nog niet aandurft. Het stelt dat de onderliggende waard van de NOM-portefeuille wel op pijl is gebleven en dat er alle vertrouwen op een goed resultaat in het komende jaar