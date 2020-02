Extra statencommissie over miljoenenverlies Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

ChristenUnie-fractievoorzitter Wiebo de Vries is een van de aanvragers van de aanvragers van de commissie. "We willen meer duidelijkheid van de NOM, maar ook van de gedeputeerde, op welk moment hij op de hoogte was van dit verlies en wat hij daarvan vindt." De Vries is verbaasd over het verlies. "Als je in 2017 nog een winst van bijna 14 miljoen boekt, het jaar daarop op de nullijn en nu op verlies staat... Dat is een dalende lijn, waar ik mijn bedenkingen bij heb."

Gat opvullen van de NOM?

De provincie Fryslân is voor een zesde aandeelhouder van de NOM. "Daarnaast ligt er een voorstel bij Provinciale Staten voor het opheffen van een volle dochter van de NOM . In dat PS-voorstel staat dat het om liquiditeitsproblemen gaat. Vullen we met het opheffen van het Innovatiefonds Noord-Nederland ( de volle dochter, red.) dan niet het gat van de NOM? Als er grote faillissementen tussen zitten, is dat geld dat je niet terugkrijgt. Ik wil graag weten wat de NOM daarvan vindt en hoe de gedeputeerde daarvan staat", zegt De Vries

Sander de Rouwe

Gedeputeerde Sander de Rouwe was niet voor een reactie beschikbaar. Hij zei woensdagavond ook de cijfers eerst beter te willen bestuderen. De extra raadscommissie over de NOM is volgende week woensdag op het Provinsjehûs.