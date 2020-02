Politiek Tytsjerksteradiel stelt opnieuw vragen over azc-school Burgum

Raadsleden van GroenLinks, PvdA, VVD en D66 in Tytsjerksteradiel hebben voor de derde keer vragen gesteld aan het college van b&w over de aankoop van het clubgebouw van VV Burgum. Het college kocht het gebouw om er een azc-school in te huisvesten. Na aankoop bleek echter dat de plafonds te laag zijn voor de plannen.