Sander Arends krijgt wildcard voor World Tennis Tournament in Rotterdam

Via hun plek op de ATP-ranking zijn Arends en Pel niet automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi. Zij hadden zich via het kwalificatietoernooi moeten plaatsen, maar met de wildcard zijn ze toch zeker van een plekje in de eerste ronde.

Vorig jaar onderuit in eerste ronde

Het toernooi begint maandag in Ahoy in Rotterdam. Vorig jaar kregen de twee ook een wildcard en toen verloren ze in de eerste ronde van Marcel Granollers en Nikola Mektic.

Woensdag verloren Arends en Pel op het ATP-toernooi in India van Robin Haase en de Zweed Robert Lindstedt: 7-6, 3-6, 8-10. Arends staat nu 77e op de wereldranglijst, Pel is de nummer 102.