Jouster kinderen zamelen meer dan duizend euro in voor Australische school

De kinderen haalden geld op door lege plastic flessen in te zamelen. Ook organiseerden ze een disco, waar bezoekers een paar euro toegang voor moesten betalen en wat lekkers konden hopen. Daarnaast stimuleerde het viertal andere kinderen en ouders om thuis ook geld in te zamelen, door bijvoorbeeld karweitjes te doen of met een eigen creatief idee.

Trots

Schooldirecteur Sander Boersma is zeer trots. "Ze hoorden dat er in Australië ook complete scholen waren afgebrand. Daar wilden ze actie voor voeren. Als je ziet hoe de leerlingen zich hebben ingezet voor kinderen aan de andere kant van de wereld, dan is dat geweldig."

De actie is bedacht door de vier leerlingen zelf. Een van hen heeft familie in de zwaarst getroffen deelstaat New South Wales. Het viertal vroeg of ze actie mochten voeren met de hele school. "Ik zei: natuurlijk mag dat, maar dan moeten jullie het zelf organiseren."