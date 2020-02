LTO Noord geschrokken van harde taal in brief Farmers Defence Force

Trienke Elshof van LTO Noord was woensdagmiddag aanwezig bij het gesprek toen het persbericht binnenkwam. "We waren op dat moment ook verrast door de brief van FDF."

Woensdagavond kwamen de vertegenwoordigers van het landbouwcollectief weer bijeen. "We hadden een pittig overleg. We hebben lang bij elkaar gezeten, maar aan het eind van de avond hebben we gezegd dat het waardevol genoeg is om bij elkaar te blijven. Maar dat betekende wel dat er een excuusbrief moest komen."

'Verkeerde woordkeuze'

"Er is woensdag een persbericht de deur uit gegaan met excuses en de melding dat Landbouw Collectief afstand neemt van de brief", zegt Elshof. "Mark den Oever van FDF heeft excuses aangeboden voor de inhoud en de verkeerde woordkeuze in de brief."

FDF omschreef de andere partijen in het persbericht eerder als 'vleesbazen, de zuivelbobo's, de voerboeren, de bankiers en zelfs gevestigde orde belangenbehartiging.' Farmers Defence Forece noemt deze partijen zelf 'de landbouw periferie.' De boerenactiegroep schrijft: "Allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langs komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden."

Vraagtekens

Daar valt LTO Noord ook onder. "We hadden natuurlijk vraagtekens bij de inhoud van deze brief. Als Landbouw Collectief zijn wij er voor de boeren. Wij vertrouwen erop dat het ministerie ons als eerste aanspreekpunt ziet. En het staat de minister vrij te ontvangen wie ze wil." Elshof gaat ervan uit dat de gesprekken ook gewoon verder gaan. "Wij wachten nu op de uitnodiging van Rutte en Schouten om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan."

Elshof merkt wel een verschil tussen de verschillende partijen in het collectief. "Als we bijeenkomen, merken we dat we in een andere geest werken. FDF is bij elkaar gekomen vanuit acties, wij vanuit belangenbehartiging en lobby. Dat leidt zo nu en dan tot confrontatie. Maar we kunnen iedere keer weer concluderen dat we genoeg grond hebben om dit dossier samen af te ronden. Samen bereiken we meer dan apart."