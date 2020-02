Botniastins opgeknapt: plek van statuur voor Academie van Franeker

In de Botniastins is plaats voor Stichting Academie van Franeker. Deze stichting draait volledig op vrijwilligers en probeert het universitaire leven in Franeker opnieuw leven in te blazen. Er wordt ook samenwerking gezocht met andere onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Noardwest-Fryslân.

De academie van Franeker is het schoolvoorbeeld van hoe een universiteit moet zijn, zo zegt De Vries bij de heropening, die onder leiding stond van de gastheer en oprichter van de academie in 1585, Willem Lodewijk.