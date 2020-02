Windpark Fryslân levert jaarlijks miljoenen op voor de directe omgeving

In totaal heeft de provincie 100 miljoen euro in het windpark gestoken: 20 miljoen euro is gebruikt om 15 procent van de aandelen te kopen en de andere 80 miljoen euro is gegeven als lening.

Van de opbrengst van Windpark Fryslân moet vooral de omgeving profiteren. Dat kan door het stimuleren van het verduurzamen van de Friese energiehuishouding, het bevorderen van de werkgelegenheid aan de Ijsselmeerkust en het naar een hoger plan tillen van lokale duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten.



Op 26 februari nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de voorgenomen besteding van de opbrengsten die worden verwacht bij Windpark Fryslân.