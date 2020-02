Kazerne Havelte zoekt nieuw personeel op scholen in Fryslân

Het plan is om nu nieuwe mensen te vinden door op scholen lessen te geven, ook in Fryslân. Komend jaar zullen ze beginnen op het AOC Terra in Wolvega en er zijn eveneens gesprekken met de Friese Poort. Leerlingen kunnen ook snuffelstages doen op de kazerne.

Majoor Rick Saton van de kazerne in Havelte houdt zich bezig met het zoeken naar nieuwe mensen. Er worden advertenties geplaatst en de kazerne is actief op sociale media om jongeren te bereiken. Volgens Saton worden er vooral mensen gezocht voor in de pantserwagens en naar verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau.

"Wij zoeken geen supermensen", legt de majoor uit. "Maar op het moment dat je een beetje gezond bent en een goede conditie hebt, dan kunnen we er met elkaar wel voor zorgen dat je geschikt wordt voor een job."