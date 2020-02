Wifi-storing door graafwerkzaamheden aan Willemskade in Leeuwarden

Spinder Kabeltechniek van De Harkema was een glasvezelkabel aan het aanleggen, toen de graafmachine een aantal wifi-kabels raakte. Vooral bij de gebouwen in de straat kreeg men te maken met de wifi-storing, waaronder bij advocatenkantoor Canoy. "We kwamen erachter dat de boel niet meer werkte", fertelt advokaat Bart Canoy. "Eerst werd er nog gezegd dat er niets aan de hand was, maar later kregen we wel te horen dat dit aan de hand was."

Op het advocatenkantoor kon men nog wel werken, maar zaken die normaal via de wifi gingen, moesten nu via de mobiele telefoons gebeuren. "Het is heel onhandig. We kunnen door met werken, maar het is wel omslachtig en het moet altijd via een omweg."