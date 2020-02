Sem Vassilev (9) knipt zijn haar af voor kinderen met kanker

In eerste instantie wilde Sem Vassilev zijn haar laten groeien omdat zijn vader ook lang haar had, en dat vond hij mooi. Maar toen een meisje in zijn klas haar haar liet afknippen voor Stichting Haarwensen, besloot Sem hetzelfde te doen.

Sem zijn opa is gestorven aan kanker, zijn oma heeft borstkanker overleefd. Hij vond het zo'n mooi idee om het te doneren aan Stichting Haarwensen, dat hij het drie jaar heeft opgespaard.

Doorzettingsvermogen

Moeder Anke is natuurlijk "super trots" op haar zoon. "Hij heeft altijd wel het doorzettingsvermogen gehad om het niet af te knippen." Mensen dachten nog wel eens dat hij een meisje was. Vooral volwassenen dachten het, de kinderen van zijn school vonden het heel normaal. Sem trekt zich er niet veel van aan.

Zes stukjes

Kapster Petra heeft Sem zijn haar in zes stukjes verdeeld om daar weer vlechten van te maken. Toen is de schaar er in gezet. Sem vond het super spannend, maar is wel blij dat hij "nu eindelijk niet meer op zijn haar hoefde te slapen."

Het liefste wil Sem zijn haar scheef hebben. Hij wil op Ronaldo lijken. En dat is gelukt!