'Er was eens een paartje in Loenen': 69 erotische limericks uitgegeven

Hoe komt een man bij het schrijven van erotische limericks? Van der Geest: "Zo'n drie jaar geleden heb ik in een opvlieging wel een stuk of honderd geschreven. Maar wat moet je er mee? Ze lagen onder in de kast. Toen heb ik met Pieter de Groot contact gelegd, hij had een limerick van een oud-collega gebruikt in een column. Zou er nog liefhebberij voor dit soort dingen zijn? Hij zei: probeer het eens bij uitgeverij Pierio van Willem Winters, hij geeft nog wel eens wat aparte dingen uit. En hij voelde er wel wat voor."

69 schuine limericks

Zo kwam het idee voor een boekje tot stand. "Wij hebben een selectie gemaakt van 69 schuine limericks. Ze moesten wel wat scabreus zijn, dat is wel de bedoeling. Het is een zeer strak rijmschema en het moet een verhaaltje worden met een kleine draai: een taalgrapje, iets wat overdreven is of een woordspeling. Je moet wat hebben om te glimlachen," legt Van der Geest uit.

'Het beest met de twee ruggen'

Het boekje heet Het beest met de twee ruggen. "De titel is bedacht door Willem Winters. Hij heeft een Chinees beeldje, dat ook op de voorkant staat. Het zijn twee mensen die aan het wippen zijn, dus dat is wel leuk. Het boekje is ook een plezier, ik verwacht er niet zoveel van. Het is immers niet voor iedereen weggelegd, sommigen vinden dit niets." Maar in Leeuwarden was er echter aardig wat belangstelling.